وفاة أحد آخر "أبطال قوات فرنسا الحرة" التي قاتلت ألمانيا النازية

توفي أحد آخر المحاربين القدامى المتبقين الأربع الذين قاتلوا في صفوف "قوات فرنسا الحرة" ضد الغزو النازي إبان الحرب العالمية الثانية.

ونعت عمدة العاصمة الفرنسية باريس، آن هيدالغو، إدغارد توبيت-توميه بعد فاته عن عمر يناهز 100 عام، وقدمت التعازي لذويه.

وقالت إن "باريس لن تنسى تضحيات حركة المقاومة الفرنسية للاحتلال الألماني للبلاد".

J'apprends avec une profonde tristesse le décès d'Edgard Tupët-Thomé, Compagnon de la Libération, qui avait célébré ses 100 ans en avril dernier. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Paris, commune Compagnon de la Libération, ne l'oubliera pas. pic.twitter.com/vHQAsqwdAJ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) September 9, 2020

والتحق إدغارد توبيت-توميه بالجيش الفرنسي عام 1938، وشارك منذ بداية العدوان النازي ضد فرنسا، في المعارك العنيفة التي دارت في منطقة اللورين، ثم على أراضي بلجيكا ولاحقا في دنكيرك.

وخلال معركة دنكيرك وقع في الأسر غير أنه تمكن من الفرار والوصول عبر البرتغال إلى لندن حيث انضم إلى حركة التحرير الفرنسية بزعامة الجنرال شارل ديغول الذي دعا الفرنسيين إلى عدم وقف القتال ضد ألمانيا النازية.

ونشط ضمن وحدة المظليين الضاربة في "قوات فرنسا الحرة" وشارك في تنفيذ مهام خاصة خطيرة في صفوفها.

المصدر: RT + تاس