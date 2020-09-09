تركيا.. أحكام بالسجن على صحفيين كشفوا عن هوية عنصري أمن تركيين قتلا في ليبيا

أصدرت محكمة في تركيا أحكاما بالسجن بحق 5 صحفيين كشفوا عن هوية اثنين من عناصر الأمن التركي الذين قتلوا أثناء النزاع المسلح في ليبيا.

وقال محامي الصحفيين جلال أولغين لـ "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن اثنين من الصحفيين حكم عليهما بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، وعلى الثلاثة الآخرين بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهم انتهاك القانون الخاص بوكالة الاستخبارات الوطنية.

وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مصرين على أنهم كانوا يؤدون واجبهم المهني كصحفيين.

وأكد المحامي أنه سيقدم الطعن بقرار المحكمة.

وضمن القضية ذاتها تم إخلاء سبيل متهمين اثنين، وتأجيل النظر في قضية متهم آخر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في فبراير الماضي عن سقوط قتلى أتراك في ليبيا، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في نزاعها مع قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وظهرت تقارير إعلامية تكشف عن هوية عناصر أمن أتراك قتلوا في ليبيا بعد فترة قصيرة من إعلان أردوغان عن الخسائر.

المصدر: رويترز