"فوكس نيوز": حملة ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية تجمعان 210 ملايين دولار في أغسطس

ذكرت قناة "فوكس نيوز" يوم الأربعاء، أن الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري جمعتا 210 ملايين دولار في أغسطس.

وهذا أكبر شهر تجمعان فيه تبرعات لتمويل مسعى الرئيس للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

وأشار تقرير "فوكس" إلى أن المبلغ كان أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 364.5 مليون دولار الذي جمعه في أغسطس جو بايدن منافس ترامب الديمقراطي ونائب الرئيس السابق.

وكان ترامب عبّر الثلاثاء عن استعداده للإنفاق من ماله الخاص على حملته الرئاسية إذا اضطر لذلك.

وقال الرئيس الجمهوري إن لدى الحملة من الأموال مثلي أو ثلاثة أمثال ما كان بحوزتها في 2016 لكنه سيضخ من ماله كل ما قد تتطلبه.

وأضاف ترامب "لو اضطررت لذلك، سأفعل".

المصدر: رويترز