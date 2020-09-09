غانتس مهاجما نتنياهو: انتقاده لأجهزة إنفاذ القانون يهدد ديمقراطيتنا

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء بالإنابة، بيني غانتس أن هجوم شريكه في الحكومة الائتلافية بنيامين نتنياهو على الأجهزة القضائية "غير مشروع" ويشكل "خطرا على الديمقراطية".

إقرأ المزيد

وقال غانتس اليوم الأربعاء في اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه: "الهجمات الحادة من قبل الحكومة ضد نظام تطبيق القانون تشكل خطرا على الديمقراطية الإسرائيلية. هذا ليس انتقادا مشروعا وليس سوى محاولة سحق وتفكيك".

وطالب وزارة العدل بمنع "خطوات خطيرة وغير ضرورية" التي يطالب بها نتنياهو، داعيا إياها إلى "الاستمرار في حماية القضاء وجهاز إنفاذ القانون".

وتأتي انتقادات غانتس لنتنياهو على خلفية دعوة الأخير إلى إجراء تحقيق مستقل مع المحققين في قضايا الفساد التي يواجه فيها تهما، متهما النيابة العامة والشرطة بالانحياز السياسي والسعي إلى الإطاحة به.

المصدر: وكالات