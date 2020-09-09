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البيت الأبيض: ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن كورونا

أخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن كورونا
Reuters
البيت الأبيض
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، يوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا.

وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة "سي إن إن" ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم أن ترامب أقر في فبراير بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار.

وأضاف الكتاب أن ترامب قلل من شأن الفيروس لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر.

وأظهر كتاب جديد للصحفي بوب ودورد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأنه علم بأن فيروس كورونا" خطير ومعد للغاية قبل أسابيع من أول حالة وفاة مؤكدة في الولايات المتحدة.

وكتب ودورد في كتابه عن إدارة ترامب والذي يحمل اسم "الغضب" أن الرئيس قلل من تداعيات الفيروس مرارا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي في حديثه مع ودورد في منتصف مارس 2020: "كنت أرغب دائما في التقليل من خطر الفيروس، وما زالت أفضل ذلك، لأنني لا أريد أن أحدث حالة من الذعر"، وفقا لما ذكر في الكتاب.

وكان الرئيس ترامب يعتقد أن فيروس كورونا ربما كان أكثر فتكا خمس مرات من الإنفلونزا وأنه بمثابة مرض مميت، كما يقول خلال مجموعة من المقابلات مع صاحب كتاب "الغضب".

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات، حيث يتجاوز إجمالي الإصابات فيها 6.33 مليون حالة.

المصدر: رويترز

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