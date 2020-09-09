البيت الأبيض: ترامب يتشرف بترشيحه لجائزة نوبل للسلام

نشر المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بيانا أكد فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يتشرف" بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام.

وجاء في البيان أن "ترشيح الرئيس اليوم لجائزة نوبل للسلام لعام 2021 لدوره في التوسط في اتفاق إبراهيم، والتطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، يمثل خطوة كبيرة نحو شرق أوسط أكثر سلما".

وأضاف البيان أن "هذا الاختراق الدبلوماسي التاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يعتبر أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من ربع قرن".

وتابع: "إن اتفاق السلام هذا هو شهادة على رؤية الرئيس ترامب ودبلوماسيته الجريئة. وهو يتشرف بأن تنظر لجنة نوبل في طلب ترشيحه".

يذكر أن النائب في البرلمان النرويجي عن حزب التقدم اليميني، كريستيان تيبرينغ جيدي، بعث برسالة إلى اللجنة النرويجية لجائزة نوبل بطلب تسجيل ترامب بين المرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام عام 2021.

وأشار البرلماني إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به إدارة ترامب في مساعي إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

المصدر: RT + وكالات