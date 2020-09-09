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الولايات المتحدة توقف منح التأشيرات لبعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين

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الولايات المتحدة توقف منح التأشيرات لبعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين
Reuters
الولايات المتحدة والصين
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قال تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن واشنطن منعت منح تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين.

وأضاف تشاد وولف في خطاب ألقاه في واشنطن أن القرار يهدف لمنعهم من "سرقة الأبحاث الحساسة".

وقال: "إننا نمنع تأشيرات دخول بعض طلاب الدراسات العليا والباحثين الصينيين الذين لهم صلات باستراتيجية الاندماج العسكري الصينية لمنعهم من سرقة البحوث الحساسة والاستيلاء عليها".

وكرر وولف الاتهامات الأمريكية بشأن الممارسات التجارية غير العادلة والتجسس الصناعي من قبل الصين، بما في ذلك محاولات سرقة أبحاث فيروس كورونا، واتهمها بإساءة استخدام تأشيرات الطلاب لاستغلال الأكاديميين الأمريكيين.

وفي وقت سابق، قال طلاب صينيون مسجلون في جامعات أمريكية إنهم تلقوا إخطارات من السفارة الأمريكية في بكين أو قنصليات أمريكية تبلغهم بإلغاء تأشيراتهم.

المصدر: رويترز

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