المستشار العلمي للحكومة البريطانية: من المحتمل إيقاف تجارب اللقاحات الأخرى مؤقتا

قال اكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فالانس، يوم الأربعاء، إنه من المحتمل إيقاف تجارب اللقاحات الأخرى مؤقتا في مرحلة ما.

ووصف باتريك فالانس التوقف في تجربة لقاح "AstraZeneca" ضد فيروس كورونا، بأنه "ليس جيدا" ولكنه خطوة معقولة".

وصرح فالانس في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يجب أن تتوقع في بعض التجارب الأخرى أنك ستشاهد مواقف تتوقف فيها الأمور مؤقتا ثم تستأنف".

وأضاف: "نحن بحاجة للتأكد من أن هذه اللقاحات تعمل بشكل جيد، وأنها آمنة".

وعلقت "أسترازينيكا" المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح "أسترا زينيكا" يعد "الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض".

المصدر: وكالات