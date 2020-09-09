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الكشف عن الموعد المحتمل لاستئناف تجارب لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا بعد توقفها

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الكشف عن الموعد المحتمل لاستئناف تجارب لقاح
Reuters SS/RAF/FW1/Alexandra Hudson
صورة تعبيرية
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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأربعاء، إن شركة "أسترازينيكا" البريطانية ربما تستأنف تجاربها على لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" في الأسبوع المقبل.

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ونقلت الصحيفة ذلك عن أشخاص على صلة بالتجارب.

وعلقت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين، ما دفع أسهم الشركة للتراجع إذ اعتبر ذلك مؤشرا على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن "لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض".

المصدر: وكالات

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