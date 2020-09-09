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إلغاء أكبر معرض جوي في الصين هذا العام بسبب جائحة كورونا

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إلغاء أكبر معرض جوي في الصين هذا العام بسبب جائحة كورونا
Reuters
الصين
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أعلنت الجهة المنظمة لأكبر معرض جوي في الصين يوم الأربعاء، إلغاء الحدث بسبب إجراءات الحد من انتشار كورونا وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة المعرض في نوفمبر بمدينة تشوهاي جنوب البلاد.

وأضاف المنظمون في بيان، أن معرض الصين الدولي للطيران والفضاء سيقام عام 2022.

وعادة ما يجتذب هذا الحدث موردين كبارا للطائرات مثل "إيرباص" و"بوينغ" ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية.

ويأتي هذا في أعقاب إلغاء معرض "فارنبورو" الجوي في بريطانيا، أكبر معرض طيران لهذا العام، بسبب القيود المفروضة على السفر والضرر الذي ألحقته الجائحة بالقطاع.

المصدر: رويترز

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