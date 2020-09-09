القضاء الإيراني: الحكم بحق بطل المصارعة حكما بالقصاص قبل أن يكون حكما بالإعدام

دافعت السلطة القضائية الإيرانية عن حكم صدر بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري، مؤكدة أنه حكم بالقصاص، قبل أن يكون حكماً بالإعدام.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، إن "الحكم على نافيد أفكاري ليس بالإعدام، إنما هو حكم بالقصاص"، وأضاف أنه "على الرغم من أن طبيعة الحكمين واحدة، لكن هناك فرق بين الأمرين من وجهة نظر القانون، لأن أفكاري قتل إنسانا".

وانتقد إسماعيلي، طريقة تداول القضية من قبل وسائل إعلام إيرانية معارضة وغربية، وقال إن نافيد قأفكاري قتل إنساناً بريئاً، متسائلاً "لماذا لا يقول أحد أن الشخص الذي قتله أفكاري إنسان بريء تعرض للاعتداء بالقتل أمام منزله؟".

وأضاف إسماعيلي أن أفكاري اعترف بجريمته، وأن محكمته كانت علنية، وكان لديه محامي للدفاع عنه.

وقال المتحدث باسم القضاء، أن السطات اضطرت لنشر فيديو يسجل تمثيل أفكاري لجريمة القتل وبث ما سجلته كاميرات المراقبة أثناء الحادث، "للرد على الضجيج الإعلامي الذي يحاول العدو إحداثه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران عبر تغريدة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أفكاري.

المصدر: RT