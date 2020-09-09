تقرير أممي: غارات التحالف في اليمن وقصف الحوثيين لمناطق سعودية قد ترقى إلى جرائم حرب

قال محققون أمميون، في تقرير، اليوم الأربعاء، إن ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية في اليمن العام الماضي وقصف نفذه الحوثيون وانتهاكات أخرى، قد ترقى إلى حد جرائم حرب.

كما اعتبر المحققون الأمميون أن نقل دول، منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران وأمريكا، للأسلحة إلى اليمن يؤجج الحرب هناك.

وقال التقرير إن الأسلحة، التي تزود بها القوى الغربية وإيران الأطراف المتحاربة في اليمن، تؤجج الصراع المستمر منذ ست سنوات.

المصدر: رويترز