زعيمة المعارضة البيلاروسية: الاحتجاجات لم ولن تكون موجهة ضد روسيا

شددت المرشحة المعارضة في انتخابات الرئاسة البيلاروسية الأخيرة سفيتلانا تيخانوفسكايا على أن موجة الاحتجاجات التي تمر بها بلادها لم تكن موجهة ضد روسيا.

وأشارت تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا، في رسالة مسجلة نشرتها على قناتها في تطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء، إلى أن هناك ثلاثة مطالب بسيطة فقط لدى المتظاهرين، وهي رحيل الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو وتنظيم انتخابات جديدة بشكل نزيه وشفاف دون إقصاء أي مرشحين، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين السياسيين والتحقيق في "الجرائم التي ارتكبتها السلطات ضد الشعب البيلاروسي".

وتابعت: "لم يكن هذا الصراع في أي مرحلة منه موجها ضد روسيا وأنا مقتنعة بأن ذلك لن يحدث أبدا".

ودعت زعيمة المعارضة البيلاروسية إلى عدم التصديق بـ"وسائل الإعلام الدعائية والسياسيين الذين يصرون بعكس ذلك"، مشددة على أهمية منع الإضرار بالعلاقات بين الشعبين.

وقالت تيخانوفسكايا إن شعبي روسيا وبيلاروس كانا دائما جارين وصديقين، مبديا قناعتها بأنها سيستمران كذلك في المستقبل.

وتمر بيلاروس بموجة الاضطرابات الاجتماعية منذ الإعلان في أغسطس الماضي عن تحقيق لوكاشينكو فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة.

ورفضت تيخانوفسكايا الاعتراف بنتائج الانتخابات، مصرة على أنها حققت فوزا عريضا على حساب لوكاشينكو.

المصدر: نوفوستي