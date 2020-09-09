إسرائيل سترسل 6 من ضباط الشرطة إلى أوكرانيا خلال الاحتفال برأس السنة العبرية

أعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفغيني ينين، أن إسرائيل سترسل 6 من ضباط شرطتها إلى أوكرانيا خلال الاحتفالات بالسنة العبرية الجديدة في مدينة أومان الأوكرانية.

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وتفيد المعلومات المتوفرة بأن ستة من ضباط الأمن الإسرائيليين سيقدمون المساعدة لـ"زملائهم الأوكرانيين"، بهذه المناسبة.

وذكر المسؤول الأوكراني أن الحكومة الإسرائيلية أكدت "استعدادها لإرسال ستة ممثلين عن الشرطة الإسرائيلية لمساعدة زملائهم الأوكرانيين في الأماكن التي سيقيم فيها مواطنو دولة إسرائيل في أومان استجابة لطلب من الشرطة الوطنية الأوكرانية".

وتقول وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية أن حوالي ثلاثة آلاف من الحجاج اليهود، سيصلون هذا العام إلى أوكرانيا للاحتفال برأس السنة العبرية، فيما كان هذا العدد في السنوات السابقة 10 أضعاف.

ولضمان سلامة الحجاج بسبب وباء الفيروس التاجي، سيخضعون جميعا لاختبارات "كوفيد – 19"، وسيتم فرض قيود أمنية في مدينة أومان، حيث ستجرى الاحتفالات.

وكان عمدة مدينة أومان، ألكسندر تسيبري، قد أعلن تسجيل إصابة ستة أفراد من طائفة الـ"حسيديم" اليهودية بفيروس كورونا.

كما طالبت إسرائيل أوكرانيا في وقت سابق بضمان الاحتفال الآمن بعيد رأس السنة العبرية.

المصدر: m.mignews.com.ua