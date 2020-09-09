وزير الصحة البريطاني يعلق على قرار "أسترا زينيكا" وقف تجارب لقاح ضد كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الأربعاء إن قرار أسترا زينيكا وقف تجارب لقاح لفيروس كورونا يمثل تحديا لكنه لن يعيق بالضرورة جهود تطوير لقاح.

وقال هانكوك عبر قناة سكاي نيوز عندما سئل عن التوقف في التجربة: "من الواضح أنه تحد لهذه التجربة الخاصة للقاح.. إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا للقاح أكسفورد".

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وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتكاسة في عملية تطوير اللقاح ، قال: "ليس بالضرورة ، فالأمر يعتمد على ما وجدوه في التحقيقات والاختبارات".

اعلنت "آسترازينيكا" البريطانية-السويدية شريكة جامعة اوكسفورد البريطانية تعليق التجارب السريرية للقاحها ضد كوفيد-19 في عدة دول في العالم منها بريطانيا والولايات المتحدة بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض لم يفسر".

وستعلق التجارب إلى أن تقييم لجنة مستقلة للعارض، دون الكشف عن تفاصيله.

المصدر: وكالات