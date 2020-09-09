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مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أجنبيتين فوق بحر البلطيق (فيديو)

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نشرت قناة "زفيزدا" فيديو لطائرة روسية من طراز "سو-27" وهي تعترض طائرتي استطلاع أمريكية وسويدية فوق بحر البلطيق.

وتُظهر لقطات من قمرة القيادة المقاتلة الروسية وهي  تحلق إلى جانب طائرة الاستطلاع الأمريكية "RC-135"، وطائرة الاستطلاع السويدية "Gulf Stream .

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المقاتلة Su-27" نفذت عملية الاعتراض بدقة، مع احترام القواعد الدولية، وأجبرت طائرتي الاستطلاع على الابتعاد عن المجال الجوي الروسي.

المصدر: نوفوستي

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