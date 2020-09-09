نجاة نائب رئيس أفغانستان من تفجير في كابول

أعلن المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني، عمر الله صالح، أن قنبلة انفجرت، صباح اليوم الأربعاء، على جانب طريق في كابل مستهدفة صالح، لكنه نجا.

وقال رضوان مراد، المتحدث باسم مكتب صالح، على صفحته في "فيسبوك": "حاول اليوم أعداء أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير، ونجا صالح من الهجوم سالما".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث أن القنبلة التي كانت مزروعة في جانب الطريق استهدفت موكب صالح، وأصيب بعض حراسه.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إنه تم نقل جثتين و7 مصابين إلى المستشفى حتى الآن.

المصدر: رويترز