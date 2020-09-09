كيم يوجه عقب الإعصار بإعادة النظر في مشاريع خطط لإتمامها نهاية العام

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون وجه بإعادة النظر في المشاريع التي من المخطط إتمامها مع نهاية العام الحالي، وذلك بسبب تداعيات الإعصار.

وجاءت توجيهات كيم في اجتماع مع قيادة حزب العمال الحاكم، اليوم الثلاثاء، كان مكرسا لبحث إزالة أثار الإعصار "مايساك" الذي ضرب المناطق الساحلية شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم قوله إن الإعصار جعل كوريا الشمالية "في وضع لا بد لنا في ظله أن نغير اتجاه صراعنا بعد إعادة النظر الشاملة في المهام التي كان من المقرر إتمامها حتى نهاية العام".

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وحسب معطيات الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، فإن الإعصار تسبب بإعلان حالة الطوارئ وأسفر عن شلل وسائل النقل ودمر أكثر من 2000 منزل و59 جسرا، إضافة إلى إغراق الطرق والمنشآت العامة.

وشدد كيم جونغ أون على ضرورة إعادة بناء المنازل والطرق والسكك الحديد بحلول 10 أكتوبر المقبل، ألا وهو تاريخ عيد ذكرى تأسيس الحزب الحاكم.

المصدر: رويترز