"الاتحاد الإسلامي التركي" يضع حجر أساس لمسجد ومركز ثقافي بألمانيا

وضع "الاتحاد الإسلامي التركي" للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب) يوم الثلاثاء، حجر الأساس لمسجد ومركز ثقافي في مدينة بونده، التابعة لولاية شمال الراين - وستفاليا.

وبدأت مراسم وضع حجر الأساس للمسجد الجديد بتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما ألقى الأطفال في فرقة الأناشيد التابعة للمسجد، أشعارا وأمداحا باللغتين التركية والألمانية.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال رئيس "ديتيب" كاظم تركمان، إن "المساجد تعد بيوت الله، وبناءها يأتي في مقدمة الأعمال التي يقوم بها المسلمون منذ أكثر من نصف قرن عندما بدأوا الهجرة من الأناضول إلى أوروبا".

وأشار تركمان إلى أن "المسجد الجديد سيساهم في تأسيس جسور جديدة إلى المستقبل المشترك".

من جانبه، قال أحمد فائق دافاز، القنصل التركي في مدينة مونستر الألمانية الذي حضر المراسم، إن "المسجد الجديد يعتبر إرثا مشتركا لكافة أهالي بونده وليس الجالية التركية فحسب".

وأضاف أن "دور العبادة أماكن مقدسة يجتمع فيها الناس من كافة شرائح المجتمع دون تمييز، وبالتالي تعد من المراكز المهمة التي تساهم في تعزيز التضامن الاجتماعي".

بدوره، أوضح رئيس بلدية بونده ولفغانغ كوش، أن وضع حجر الأساس جاء نتيجة تخطيط طويل بين البلدية ومنظمة "ديتيب"، لافتا إلى أن المسجد يعتبر إضافة غنية للمدينة.

ويتكون المسجد من 4 طوابق، ويبلغ قطر قبته 8.5 أمتار، وطول مئذنته 18 مترا.

ومن المخطط أن تستمر أعمال بناء المجمع الذي يضم المسجد، نحو عامين، وتبلغ مساحته الإجمالية 2200 متر مربع، حيث يضم أقساما عديدة مثل مسجد، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة، وصفوف دراسية.

المصدر: الأناضول