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ترامب يعلق على استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر

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ترامب يعلق على استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر
Reuters JONATHAN ERNST
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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة قيادة الشرطة في مدينة روتشيستر بولاية نيويورك في أعقاب مقتل مواطن أسمر على يد الشرطة في المدينة.

وقال ترامب في موقع "تويتر" إن "قائد الشرطة ومعظم الشرطيين في روتشيستر بولاية نيويورك قدموا الاستقالة. والعمدة الديمقراطي والحاكم كوومو طبعا لا يعرفان ماذا سيفعلان".

وتابع قائلا إن "ولاية نيويورك بحالة الفوضى، ولا مال عندها وضرائب ومستوى الجريمة مرتفعان، والجميع يغادرون".

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وأضاف: "يوم 3 نوفمبر. بوسعنا إصلاح ذلك!"، في إشارة إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

يذكر أن استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر تأتي على خلفية موجة من الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسمر دانييل برود على يد الشرطة. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وشغب.

المصدر: RT

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