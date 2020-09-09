ترامب يعلق على استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة قيادة الشرطة في مدينة روتشيستر بولاية نيويورك في أعقاب مقتل مواطن أسمر على يد الشرطة في المدينة.

وقال ترامب في موقع "تويتر" إن "قائد الشرطة ومعظم الشرطيين في روتشيستر بولاية نيويورك قدموا الاستقالة. والعمدة الديمقراطي والحاكم كوومو طبعا لا يعرفان ماذا سيفعلان".

Police Chief, and most of the police in Rochester, N.Y., have resigned. The Democrat Mayor and, of courses, Governor Cuomo, have no idea what to do. New York State is a mess - No Money, High Taxes & Crime, Everyone Fleeing. November 3rd. We can fix it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2020

وتابع قائلا إن "ولاية نيويورك بحالة الفوضى، ولا مال عندها وضرائب ومستوى الجريمة مرتفعان، والجميع يغادرون".

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وأضاف: "يوم 3 نوفمبر. بوسعنا إصلاح ذلك!"، في إشارة إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

يذكر أن استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر تأتي على خلفية موجة من الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسمر دانييل برود على يد الشرطة. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وشغب.

المصدر: RT