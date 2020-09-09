مجلس الشيوخ الأمريكي يستعد للتصويت على خطة تحفيز جديدة لمواجهة أزمة كورونا

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، قوله إن المجلس سيصوت يوم الخميس على مشروع قانون جديد للمساعدات الطارئة للمتضررين من كورونا.

وستكون هناك حاجة إلى 60 صوتا لتمرير مشروع القانون الجمهوري الذي ينص على تخصيص 500 مليار دولار إضافية كمساعدات، لكن من غير المتوقع أن تحظى هذه الخطة بالدعم اللازم بسبب معارضة شديدة من الديمقراطيين.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال عند رأيه بمعارضة تقديم مساعدات كبيرة للولايات والحكومات المحلية، وهو ما تسعى إليه رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي في إطار المساعدة في التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.

وفي مايو المنصرم قادت بيلوسي مجلس النواب للموافقة على خطة تحفيز بقيمة 3 تريليون دولار، إلا أن مشروع القانون تعثر في مجلس الشيوخ، ووصلت أسابيع من المفاوضات بين القيادة الديموقراطية والبيت الأبيض إلى طريق مسدود، خصوصا فيما يتعلق بمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية لمنع موجة ضخمة من عمليات تسريح العمال والموظفين.

المصدر: وكالات