المكتب الملكي البريطاني ينفي الشائعات ويعلن موعد عودة الملكة إلى قصر باكنغهام

قال المكتب الإعلامي الملكي في بريطانيا إن الملكة إليزابيث تعتزم، خلافا للشائعات، العودة إلى مقر إقامتها بقصر باكنغهام في لندن هذا الخريف، للمشاركة في بعض الفعاليات.

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير تفيد بأن الملكة التي أقامت خلال الحجر في قلعة وندسور، لا تنوي العودة إلى قصر باكنغهام.

وفي مارس المنصرم، قال قصر باكنغهام إن الملكة ألغت حفلات الحدائق التي تقيمها سنويا وستتوجه إلى قلعة وندسور غربي لندن، مضيفا أنه "بالتشاور مع الأطقم الطبية والحكومة تقرر إلغاء وتأجيل عدد من المناسبات العامة التي تضم أعدادا كبيرة من الناس والمقرر أن تحضرها الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة في الأشهر المقبلة".

المصدر: وكالات