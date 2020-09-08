رئيس الوزراء اليوناني: قدمت دليلا على الأعمال الاستفزازية لتركيا في شرق المتوسط

شارك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الثلاثاء، في اجتماع عبر الإنترنت مع "حزب الشعب الأوروبي"، حيث قدم آخر التطورات في شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني في تغريدة على "تويتر" إنه قدم لـ"حزب الشعب الأوروبي" دليلا على "الأعمال الاستفزازية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن اليونان "من دعاة الحوار، لأنها تؤمن بشكل مطلق بمواقفها".

وتابع قائلا: "ومع ذلك، لا يمكن إجراء حوار حقيقي تحت تهديد أو انتهاك حقوقنا السيادية".

I presented to the @EPPgroup evidence of the provocative actions of Turkey in the Eastern Mediterranean. Greece is an advocate for dialogue, since we have absolute faith in our positions. However, real dialogue cannot be pursued under threat or violations of our sovereign rights. pic.twitter.com/CpBc4HYJu7 — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 8, 2020

من جهته، قال حزب "الشعب الأوروبي" نرحب اليوم برئيس الوزراء اليوناني في اجتماع مجموعتنا.. لن نقبل أن تنتهج تركيا سياسة توسعية تزعزع استقرار المنطقة بأكملها.. نحن نقف بحزم مع اليونان وقبرص في الدفاع عن حدودهما ومياههما الإقليمية".

وأضاف الحزب: "على المجلس الأوروبي تحديد الظروف التي يمكن بموجبها فرض عقوبات اقتصادية جديدة.. إذا استمرت الاستفزازات، يجب ضرب أردوغان في المكان الذي يؤلم فيه أكثر.. في محفظته"، في إشارة إلى الاقتصاد التركي.

وتابع قائلا: "حان الوقت لإعادة التفكير جذريا في علاقاتنا مع تركيا.. يجب أن ننهي عملية العضوية ونعيد التفكير في علاقة جديدة قائمة على فكرة الشراكة، التي لسنا فيها رهائن".

2⃣It is time to fundamentally rethink our ties with #Turkey. We must end the membership process and rethink a new relationship based on the idea of ​​partnership, in which we are not held hostage. #EastMed — EPP Group (@EPPGroup) September 8, 2020

وشدد حزب "الشعب الأوروبي" قائلا: "من غير المقبول أن تستسلم أوروبا في كل مرة يهدد فيها أردوغان بفتح حدود تركيا وخرق اتفاقيات الهجرة الخاصة بنا.. علينا تغيير اللعبة.. لن نبتز!".

It is unacceptable for Europe to give in every time #Erdogan threatens to open #Turkey’s borders and break our migration agreements. We have to change the game. We will not be blackmailed! #EastMed — EPP Group (@EPPGroup) September 8, 2020

المصدر: RT