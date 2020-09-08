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المفوضية الأوروبية ترحب بانضمام "تيك توك" لمدونة السلوك لمحاربة خطاب الكراهية

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المفوضية الأوروبية ترحب بانضمام
Reuters
"تيك توك"
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رحبت المفوضية الأوروبية بقرار إدارة تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي بالانضمام إلى مدونة السلوك الأوروبية الخاصة بمكافحة خطاب العنصرية والكراهية.

واعتبر المفوض المكلف بشؤون العدالة ديديه ريندرز، قرار الشركة بالالتحاق بمدونة السلوك الأوروبية خطوة إيجابية على طريق محاربة المحتوى غير القانوني على الإنترنت.

وأشار ريندرز في تعليقه على الأمر، إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تعاون قوي مع كبرى شركات الإنترنت لجعل البيانات الرقمية أكثر أمنا للجميع".

وتعتبر الشركة المديرة لتطبيق "تيك توك" الطرف التاسع الذي ينضم لمدونة السلوك الأوروبية (2016) بعد "فيسبوك"، "مايكروسوفت"، "تويتر"، "يوتيوب"، "إنستغرام"، "سناب شات"، "ديلي موشن" وتطبيق ألعاب الفيديو.

يذكر أن التقرير الذي أصدرته المفوضية في شهر يونيو الماضي أظهر أن شركات الإنترنت عاينت 90% من المحتويات التي تم الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، وقامت بحذف 71% من المحتويات غير القانونية التي تحث على الكراهية والعنف.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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