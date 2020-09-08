"كوفيد-19" يلغي جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ

ألغى البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، جلسته المقبلة في ستراسبورغ بسبب جائحة كورونا، بعد أيام من المناقشات فيما إذا كانت تدابير السلامة كافية للتخفيف من القيود الصحية.

وستلتئم الجلسة المقبلة التي كان مقررا أن تعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، في بروكسل بدلا من ستراسبورغ.

ويأتي هذا القرار بعد أن صنفت فرنسا مدينة ستراسبورغ منطقة حمراء بسبب معدلات الإصابة بـ"كوفيد-19".

وتنص معاهدات الاتحاد الأوروبي على أن الجلسات العامة ينبغي أن تعقد في ستراسبورغ، في حين تستضيف بروكسل عادة الجلسات الأقصر زمنيا فقط.

ومنذ مارس الماضي حتى العطلة الصيفية، عقد البرلمان جلساته عن بعد في بروكسل.

المصدر: وكالات