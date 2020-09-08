أردوغان: أظهرنا وقوفنا إلى جانب الشعب الإيراني في بداية انتشار الجائحة

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده وإيران تلعبان دورا حاسما في حل العديد من القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أن تركيا أكدت وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني خلال الجائحة.

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وقال الرئيس التركي، خلال اجتماع مجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى الذي عقد بشكل مؤتمر افتراضي ترأسه أردوغان ونظيره الإيراني، حسن روحاني: "لعب الحوار بين تركيا وإيران دورا حاسما في حل كثير من القضايا الإقليمية. وأنا واثق من أن تعاوننا سيعود إلى مستوياته السابقة مع تراجع الجائحة".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تجلب الاجتماعات والمشاورات بين البلدين الخير للجانبين، مبينا أن آلية التعاون رفيعة المستوى تعد إحدى أوسمة الصداقة التركية الإيرانية.

وأردف الرئيس التركي: "أظهرنا وقوفنا إلى جانب الشعب الإيراني في بداية انتشار الجائحة عبر المعدات والمستلزمات الطبية التي أرسلناها".

واعتبر أن تركيا وإيران ستخرجان من مرحلة الوباء بشكل أقوى، وقال: " أعتقد أن القرارات التي سنتخذها اليوم ستسرع من المسائل المتبعة في علاقاتنا الثنائية".

المصدر: وكالات