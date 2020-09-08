مشرعون يدعون إدارة ترامب للتحقيق في قضية نافالني وفرض عقوبات على روسيا

دعا أعضاء في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجراء تحقيق في قضية التسميم المزعوم للمدون والناشط الروسي أليكسي نافالني والنظر في فرض عقوبات على روسيا.

وجاء في رسالة المشرعين إلى ترامب، التي وقع عليها رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب، الديمقراطي إيليوت إينغل وكبير الجمهوريين في اللجنة مايكل ماكول: "في حال تم التأكد من أن الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية مرة أخرى ضد أحد مواطنيها، فيجب فرض عقوبات إضافية (على روسيا)".

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ولم يعلق البيت الأبيض على رسالة المشرعين على الفور، لكن دونالد ترامب صرح في وقت سابق بأنه ليست لدى واشنطن أدلة على تسميم نافالني.

يذكر أن ألمانيا، حيث يتلقى نافالني العلاج الطبي بعد دخوله في الغيبوبة، أعلنت أنه تعرض للتسميم بالمادة الكيميائية السامة المؤثرة على الجهاز العصبي من نوع "نوفيتشوك".

وشككت روسيا في استنتاجات برلين، داعية الجانب الألماني إلى تقديم أدلة على تسميم نافالني المزعوم.

المصدر: رويترز