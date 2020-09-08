رئيس شركة "Biontech" يعلن عن لقاح ضد كورونا يتميز بمواصفات "ممتازة شبه مثالية"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "Biontech" الألمانية، أوغور شاهين، أن التعاون مع شركة "Pfizer" الأمريكية أدى إلى تصميم لقاح ضد فيروس كورونا يتميز بمواصفات "شبه مثالية".

وقال شاهين، في حديث لقناة "CNN"، اليوم الثلاثاء، إن التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال شركتي "Pfizer" و"Biontech" قادر على جعل لقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" جاهزا للموافقة التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر.

وشدد شاهين على أن اللقاح يتمتع "بمواصفات ممتازة"، مضيفا: "أنا أعتبر هذا اللقاح بمثابة لقاح قريب من الكمال، وله مواصفات شبه مثالية".

وأوضح: "يمنحنا هذا الكثير من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تعد قيد التنفيذ.. نعم، نحن نؤمن أن لدينا منتجاً آمنا، ونعتقد أننا سنكون قادرين على إظهار الفعالية".

وأشار إلى أنه يعتقد أن الموافقة على الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح ستمنح بسرعة من قبل السلطات التنظيمية.

وسبق أن أعلنت شركتا "Pfizer" و"Biontech" أنهما تخططان لتوفير 100 مليون جرعة من "BNT162" بحلول نهاية العام، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل الأجسام المضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

المصدر: "CNN" + وكالات