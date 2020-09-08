الأمين العام للناتو يرحب باستئناف الحوار بين بلغراد وبريشتينا

رحب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، استئناف الحوار بين صربيا وسلطات إقليم كوسوفو وخطوات الطرفين إلى تطبيع العلاقات بينهما.

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وكتب ستولتنبيرغ على صفحته في :"تويتر": "لقاء جيد مع رئيس الوزراء عبد الله هوتي حول أهمية وجود قوة كيفور في كوسوفو كضامن للاستقرار في غرب البلقان. أرحب باستئناف الحوار بين بلغراد وبريشتينا والخطوات نحو تطبيع العلاقات (بينهما)".

Good meeting with @Avdullah Hoti on the importance of @NATO_KFOR as a guarantor of stability in the Western Balkans. I welcome the resumption of dialogue between Belgrade and Pristina & steps toward normalising relations. pic.twitter.com/pqu8sWJ0ZD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2020

وقد أعلن في وقت سابق أن ستولتنبيرغ سيلتقي هوتي الثلاثاء في مقر حلف شمال الأطلسي ببروكسل.

وجرت في العاصمة البلجيكية، الاثنين، دورة جديدة من الحوار رفيع المستوى بين بلغراد وبريشتينا، شارك فيها كل من الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، ورئيس حكومة كوسوفو عبد الله هوتي.

والأسبوع الماضي، قام وفد صربي برئاسة فوتشيتش بزيارة لمدة يومين إلى واشنطن، حيث جرت محادثاتها مع هوتي بوساطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وفي ختام المحادثات وقع الطرفان على اتفاقية حول التعاون الاقتصادي بين بلغراد وسلطات الإقليم الذي أعلن في العام 2008 استقلاله عن صربيا من طرف واحد.

المصدر: نوفوستي