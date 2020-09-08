محكمة باكستانية تقضي بإعدام مسيحي أدين بالتجديف

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام آصف بيرويز لإدانته بالتجديف، بعد أن اتهمه رئيسه في العمل بإرسال عبارات تحط من قدر النبي محمد في رسالة نصية.

وأدين بيرويز بعد محاكمة في لاهور استمرت منذ عام 2013. وقال محاميه سيف الملوك إنه سيطعن في الحكم.

وجاء في الحكم أن بيرويز سيقضي في البداية حكما بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بإساءة استعمال هاتفه في إرسال الرسالة النصية المشتملة على الازدراء ثم "يتم شنقه من رقبته حتى موته".

وقضى الحكم أيضا بتغريم المتهم 50 ألف روبية باكستانية (300 دولار).

ونقل سيف الملوك عن بيرويز قوله للمحكمة إن رئيسه في العمل أبلغ عنه بعد أن رفض اعتناق الإسلام.

يذكر أن أمريكيا من أصل باكستاني قُتل بالرصاص في قاعة محكمة بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان في يوليو خلال نظر اتهامات بالتجديف نُسبت إليه، وقال الشاب الذي أطلق النار للمارة إنه قتله لأنه أهان النبي محمد.

المصدر: "رويترز"