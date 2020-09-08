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تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين حتى منتصف نوفمبر بسبب كورونا

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تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين حتى منتصف نوفمبر بسبب كورونا
turkpress
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مددت تركيا حظر تسريح الموظفين في القطاع العام والخاص، الذي أعلنت عنه لمكافحة الأثر الاقتصاديّ لوباء كوفيد19، لشهرين آخرين.

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وتم الإعلان عن هذا القرار الرئاسي الذي يمدد حظر التسريح حتى منتصف نوفمبر المقبل، في "الجريدة الرسمية" في الرابع من سبتمبر الجاري.

يذكر أن حظر التسريح تم فرضه لأول مرة في أبريل ولمدة ثلاثة أشهر، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطة تمديده حتى يوليو 2021.

وشهدت تركيا تأسيس 9719 شركة حديثة في يونيو، بزيادةٍ قدرُها 109.34% على أساسٍ سنوي.

وفي حين توقفت 1130 شركة عن العمل خلال ذلك الشهر بارتفاعٍ بنسبة 55.09% على أساسٍ سنوي، قفز عدد الشركات المُنشأة حديثا بنسبة 179.12% على أساسٍ شهريّ، وفقًا لتقريرٍ صدر عن "اتحاد الغرف وتبادل السلع التركي" في 17 يونيو الماضي.

وغالبية الشركات التي تمّ تأسيسها حديثا شركات محدودة وهي بنسبة 85%، ونسبة 13.5% شركات مساهمة. وكانت مجالاتُ العمل الثلاثة الأولى التي عملت فيها الشركات: تجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع، والبناء.

المصدر: "ترك برس"

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