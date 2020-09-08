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قائد الجيش الأمريكي: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير

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قائد الجيش الأمريكي: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
Reuters /FW1F/Will Dunham
رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل
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قال رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل اليوم الثلاثاء، إن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

لكنه امتنع عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة.

وأضاف مكونفيل خلال إحدى الفعاليات: "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن".

وتابع: "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي وكملاذ أخير. نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".

المصدر: "رويترز"

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