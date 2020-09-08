 
مباشر

سيدة أسترالية تكسر إجراءات الحجر لشراء وجبة كباب على بعد 75 كيلومترا

أخبار العالم

سيدة أسترالية تكسر إجراءات الحجر لشراء وجبة كباب على بعد 75 كيلومترا
Reuters HS/MOS
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/op1v

قالت شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها أوقفت سيدة في غرب مدينة ميلبورن، بعد أن كانت تقود سياراتها أثناء توقيت فرض إجراءات الحجر من 8 مساء إلى 5 صباحا.

وبعد توقيفها، ذكرت السيدة أنها من منطقة غيلونغ، وأنها قادت سيارتها مسافة 75 كيلومترا لشراء وجبة كباب.

وفرض رجال الأمن على السيدة الموقوفة غرامة قدرها 1652 دولارا أمريكيا لكسرها إجراءات الحجر.

يذكر أن ولاية فيكتوريا سجلت أدنى حصيلة أصابات يومية بفيروس كورونا منذ أكثر من 10 أسابيع، إذ رصدت السلطات يوم الاثنين، 41 إصابة جديدة فقط.

المصدر: standard.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا