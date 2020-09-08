تأجيل المحادثات التركية اليونانية بمقر حلف الأطلسي ليومين

قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء، إن المحادثات التي كان من المقرر عقدها بين مسؤولين أتراك ويونانيين في مقر حلف شمال الأطلسي أرجئت لمدة يومين إلى العاشر من سبتمبر.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يهدف إلى دراسة تفادي حدوث تصعيد عسكري بين البلدين في شرق البحر المتوسط.

وصرحت المصادر بأن اللجنة العسكرية لحلف الناتو هي من طلبت التأجيل.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد صرح في الأسبوع الماضي بأن الدولتين العضوين في الحلف اتفقتا على إجراء محادثات لتفادي وقوع حوادث وسط نزاع متصاعد بينهما حول امتداد الجرف القاري لكل منهما ومطالبهما المتعارضة بشأن احتياطيات الطاقة المحتملة في البحر المتوسط.

المصدر: وكالات