الهند تهدف لتشغيل نصف محطات الوقود المملوكة للدولة بالطاقة الشمسية

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، إن بلاده تهدف لتشغيل 50 بالمئة من محطات الوقود المملوكة لشركات النفط في القطاع العام بالطاقة الشمسية في غصون خمس سنوات.

وأضاف دارميندرا برادان أن الحكومة تسعى لتعزيز الطاقة الصديقة للبيئة.

وصرح بأن شركات التجزئة الثلاث للوقود التي تدعمها الدولة في الهند والتي تشغل حوالي 63 ألفا و150 محطة للوقود في أرجاء البلاد، تتحرك لنشر ألواح شمسية في أرجاء عملياتها.

وبتشجيع من الحكومة تتحول شركات النفط والغاز الهندية إلى الاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة مثل المصادر المتجددة والوقود الحيوي والهيدروجين لتقليل انبعاثات الكربون في البلاد.

وحدد ثالث أكبر اقتصاد في آسيا هدفا لأن يكون لديه سعة للطاقة المتجددة قدرها 175 غيغاواط بحلول عام 2022، وسيشمل ذلك 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية ارتفاعا من حوالي 35 غيغاواط حاليا.

المصدر: رويترز