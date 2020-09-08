روحاني: على إيران وتركيا اتخاذ قرار مشترك حيال القضية الفلسطينية واتفاق التطبيع

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يتعين على إيران وتركيا اتخاذ قرار مشترك حيال القضية الفلسطينية واتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

وأضاف روحاني، في الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا الذي انعقد اليوم الثلاثاء عبر الإنترنت، حسبما أفاد موقع الرئاسة الإيرانية: "هناك ضرورة لاتخاذ إيران وتركيا قرار مشترك بشأن القضية الفلسطينية والاتفاق الإماراتي الغادر مع الكيان الصهيوني".

وأضاف أن " البلدين يعدان قوتين كبيرتين في المنطقة، والعداوات والأحقاد كانت قائمة تجاههما دوما وما زالت حتى اليوم، ولا سبيل سوى تعزيز العلاقات الودية بينهما للتغلب على هذه المؤامرات."

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي، إن "اتفاقيات بعض دول المنطقة مع الكيان الصهيوني خيانة واضحة للعالم الإسلامي ويجب أن نظل جميعا مخلصين للقضية الفلسطينية".

المصدر: وكالات