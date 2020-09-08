أنباء عن اختطاف بحارين روسيين من قبل قراصنة قبالة نيجيريا

أفاد موقع إخباري نيجيري، بأن بحارين روسيين اثنين اختطفا من طاقم سفينة التبريد "ووتر فينيكس" على يد قراصنة، اليوم الثلاثاء، في مياه خليج غينيا قبالة سواحل نيجيريا.

وقال موقع Nigerian Tribune إن المخطوفين هما ربان السفينة وأحد أفراد الطاقم، موضحا أن باقي الطاقم تمكن من الاختباء في غرفة محصنة خاصة.

وكشف مصدر في السفارة الروسية لدى نيجيريا أن طاقم سفينة "ووتر فينيكس" يتكون من 18 بحارا هم 7 مواطنين روس و11 فلبينيا، مضيفا أن السفارة تعمل على التأكد من المعلومات حول الحادث وهي تتواصل مع أصحاب السفينة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع Dyad Globral المتخصص في شؤون أمن البحار بأن قراصنة هاجموا، قبالة سواحل نيجيريا، سفينة التبريد "ووتر فينيكس" التي كانت تسير تحت علم ليبيريا. وأوضح الموقع أن أشخاصا لا يزال عددهم مجهولا صعدوا على متن السفينة التي كانت تبحر، أثناء الاعتداء، على مسافة 31 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء لاغوس بعد انطلاقها من ميناء أيميدن الهولندي. وتعد السفينة، وفقا للمعلومات المتوفرة، ملكا لشركة مسجلة في ألمانيا.

ويعد خليج غينيا، الممتد من السنغال حتى شمال أنغولا، أكثر مناطق العالم تعرضا لخطر اعتداءات القراصنة، إذ سجلت هذه المنطقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 45% من الحوادث من هذا النوع في العالم.

المصدر: تاس