"الهجرة الدولية": إنقاذ عشرات المهاجرين في الصحراء الكبرى

قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا إفريقيا في الصحراء الكبرى، بعد أن تخلى عنهم مهربون، على الرغم من حصولهم على أموال لتهريبهم لليبيا.

وترك سائقون أربع شاحنات تحمل مهاجرين من نيجيريا وتوغو ومالي وغانا دون طعام أو ماء على بعد 230 كيلومترا شمالي بلدة ديركو في النيجر الواقعة عند مفترق طرق بالصحراء الكبرى، بعد أن رأوا عربات عسكرية.

وبعد ثلاثة أيام عثر فريق إنقاذ من منظمة الهجرة الدولية على المهاجرين الذين كان بينهم أطفال بطريق الصدفة في 3 سبتمبر. وكان كثيرون منهم يعانون من الجفاف وفي حاجة إلى مساعدة طبية عاجلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المنظمة، بول ديلون، قوله إن هذا أمر غير مستغرب على المهربين، الذين اعتادوا أخذ الأموال مقدما من اليائسين الذين يأملون الوصول إلى أوروبا، فهم يتخلون عن مسافريهم إذا استشعروا بأن هناك من سيعترضهم.

وأشار ديلون إلى أن "العمليات السابقة في الصحراء الكبرى انتشلت جثثا مدفونة في الرمال"، في إشارة إلى عمليات مشتركة مع سلطات النيجر.

وأضاف: "إنها مساحة شاسعة وهناك الكثير، الكثير من الطرق شمالا، ونحن لا نملك موارد لتسيير دوريات".

المصدر: "رويترز"