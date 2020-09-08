وكالة: البريطانية الإيرانية الأصل نازانين راتكليف تواجه اتهاما جديدا

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "محكمة الثورة الإسلامية" استدعت البريطانية الإيرانية الأصل، نازانين زاغاري راتكليف، وأبلغتها بتوجيه اتهام جديد لها، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

ونقل التلفزيون على موقعه الإلكتروني عن مسؤول لم يذكر اسمه: "استدعى الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة الإسلامية نازانين زاغاري ومحاميها صباح اليوم وأبلغها باتهام جديد".

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ونازانين زاغاري راتكليف موظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وقد ألقي القبض عليها في أبريل 2016 في مطار بطهران، بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران. وتنفي أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز، التي تعمل بشكل مستقل عن شركة تومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز، هذا الاتهام.

وأخلي سبيل زاغاري راتكليف مؤقتا في مارس وسط قلق من انتشار فيروس كورونا في سجون إيران، لكنها ممنوعة من مغادرة البلاد.

المصدر: رويترز