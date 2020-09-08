إيران تشيد ورشة لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة في الجبال قرب نطنز

قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران بدأت في تشييد عنبر في "قلب الجبال" بالقرب من منشأة نطنز النووية، لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله: "تقرر إنشاء عنبر، أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس، في قلب الجبال، بالقرب من نطنز. لقد بدأ العمل".

والهدف من تشييد ورشة الإنتاج هذه أن تحل محل عنبر داخل المنشأة دمره حريق في يوليو الماضي.

وقالت إيران وقتئذ إن الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة، يمكن أن تبطئ إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

المصدر: رويترز