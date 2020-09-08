 معاقبة منتهكي نظام الكمامات في إندونيسيا بوضعهم في توابيت

قالت صحيفة "جاكرتا بوست" الالكترونية إن السلطات في بعض المقاطعات الإندونيسية، باشرت باستخدام أساليب "مبتكرة" لمعاقبة المخالفين لنظام ارتداء الكمامات المفروض في إطار مكافحة كورونا.

وذكرت الصحيفة أن أحد العقوبات، تتضمن إجبار المخالف على الرقود في تابوت مخصص عادة لنقل الموتى، بسبب مرض كوفيد-19.

وهذه العقوبة بالذات فرضت على نحو خمسين بائعا في سوق "مارون ماركت"، بعد توقيفهم وهم يعملون بدون كمامات. وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات أعطتهم الكمامات مجانا قبل الصعود إلى سيارة نقل الموتى.

وقالت الصحيفة إن أحدى الطرق، تتلخص في قيام ممثل عن السلطات بتلاوة محاضرة على المخالف، عن حجم الوباء وقواعد السلامة الوبائية، كما يدعو المخالف لتقييم تصرفاته غير القانونية.

وتعرض الباعة المخالفون كذلك لعقوبة الحرمان من الحق في التجارة لمدة أسبوع، والحرمان من بطاقة هوية المواطن الإندونيسي لمدة ثلاثة أشهر، والعمل في تنظيف السوق وتنظيف مجاري الصرف الصحي.

المصدر: نوفوستي