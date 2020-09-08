ترامب يرى أن البنتاغون يسعى إلى الحروب من أجل زيادة ثراء مؤسسات الإنتاج الحربي

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيادة البنتاغون لا تريد أي شيء "سوى شن الحروب"، من أجل زيادة ثراء المؤسسات العاملة في مجال إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

إقرأ المزيد

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أنا لا أقول إن (الدوائر) العسكرية تحبني، لكن الجنود (يحبونني). ربما القادة في البنتاغون لا يفعلون ذلك، لأنهم لا يريدون أي شيء سوى شن الحروب، حتى يتسنى لجميع هذه الشركات الرائعة، التي تصنع القنابل، والطائرات وكل شيء آخر، أن تكون سعيدة"، مشددا بقوله: "لكن، نحن نخرج من الحروب التي لا نهاية لها".

وكان ترامب أدلى بتصريحات مماثلة انتقد خلالها منافسه في السباق الرئاسي، الديمقراطي جوزيف بايدن، مشيرا إلى أنه يعتقد أن "بايدن أرسل شبابنا للقتال في هذه الحروب المجنونة التي لا نهاية لها".

المصدر: تاس