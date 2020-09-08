 
مباشر

ترامب يرى أن البنتاغون يسعى إلى الحروب من أجل زيادة ثراء مؤسسات الإنتاج الحربي

أخبار العالم

ترامب يرى أن البنتاغون يسعى إلى الحروب من أجل زيادة ثراء مؤسسات الإنتاج الحربي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oox9

رأى  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قيادة البنتاغون لا تريد أي شيء "سوى شن الحروب"، من أجل زيادة ثراء المؤسسات العاملة في مجال إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

إقرأ المزيد
مصادر: ترامب ينوي إقالة إسبر وتعيين وزير شؤون المحاربين القدامى خلفا له
مصادر: ترامب ينوي إقالة إسبر وتعيين وزير شؤون المحاربين القدامى خلفا له

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "أنا لا أقول إن (الدوائر) العسكرية تحبني، لكن الجنود (يحبونني). ربما القادة في البنتاغون لا يفعلون ذلك، لأنهم لا يريدون أي شيء سوى شن الحروب، حتى يتسنى لجميع هذه الشركات الرائعة، التي تصنع القنابل، والطائرات وكل شيء آخر، أن تكون سعيدة"، مشددا بقوله: "لكن، نحن  نخرج من الحروب التي لا نهاية لها".

وكان ترامب أدلى بتصريحات مماثلة انتقد خلالها منافسه في السباق الرئاسي، الديمقراطي جوزيف بايدن، مشيرا إلى أنه يعتقد أن "بايدن أرسل شبابنا للقتال في هذه الحروب المجنونة التي لا نهاية لها".

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا