رئيس حزب الحركة القومية التركي يدعم أردوغان لانتخابات 2023

أعلن زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون مرشح "تحالف الشعب" في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو عام 2023.

وجاء ذلك في بيان له الاثنين، أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في موعدها المقرر في يونيو عام 2023.

وقال باهتشلي: "مرشح تحالف الشعب عام 2023 معروف، وهو رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان"، وشدد على ضرورة ألا يتوهم أحد إجراء انتخابات مبكرة.

تجدر الإشارة إلى أن تحالف الشعب تشكل بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" في 20 فبراير عام 2018، لخوض الانتخابات العامة سويا.

المصدر: الأناضول