الخارجية الروسية تؤكد على ضرورة النأي بمشروع "السيل الشمالي 2" عن الحسابات السياسية

علقت وزارة الخارجية الروسية، على دعوة واشنطن إلى وقف مشروع "السيل الشمالي 2"، وذلك على خلفية وضع المعارض الروسي، أليكسي نافالني، وقالت إن هذا المشروع يجب أن يبقى خارج السياسة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع مع المدون الروسي أليكسي نافالني يجب ألا يؤثر على "السيل الشمالي 2"، مؤكدا على ضرورة أن يظل المشروع خارج السياسة.

وأضاف: "نسمع كل هذه التصريحات، التي يتم الإدلاء بها. لكن موقفنا معروف جيدا، إنه مشروع اقتصادي، يجب أن يظل خارج السياسة، لأنه يعزز أمن الطاقة في أوروبا نفسها، ويخلق منصة لتطوير التفاعل الاقتصادي، نحن ننطلق من حقيقة أنه يجب إيلاء أولوية للمصالح".

وتعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة لأوروبا، إلى التخلي عن مشروع خط الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" بسبب الوضع حول نافالني، قال غروشكو: "بالنسبة لتصريحات المسؤولين الأمريكيين، لا تحمل شيئا جديدا، فهم يبذلون جهودا باستمرار وبشكل منهجي ضد السيل الشمالي. لكن يبدو لنا أنه يجب على أوروبا في نهاية المطاف أن تجد القوة لإعلان مصالحها القومية إذا كانت لا تريد أن تكون في وضعية تبعية".

المصدر: نوفوستي