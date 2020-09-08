حصيلة ضحايا كورونا في الأرجنتين تتجاوز الـ 10 آلاف

أعلنت السلطات الأرجنتينية أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد تجاوزت الـ 10 آلاف شخص.

وأشارت وزارة الصحة الأرجنتينية إلى أنها سجلت يوم الاثنين 9215 إصابة جديدة بالفيروس، و271 وفاة خلال اليوم الأخير.

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وبلغ إجمالي عدد المصابين 488 ألفا و7 حالات، وعدد الضحايا 10129 شخصا.

جدير بالذكر أن الأرجنتين سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة رغم إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس منذ 20 مارس في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات