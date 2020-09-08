 
مباشر

حصيلة ضحايا كورونا في الأرجنتين تتجاوز الـ 10 آلاف

أخبار العالم

حصيلة ضحايا كورونا في الأرجنتين تتجاوز الـ 10 آلاف
AFP Ramiro GOMEZ / TELAM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oovx

أعلنت السلطات الأرجنتينية أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد تجاوزت الـ 10 آلاف شخص.

وأشارت وزارة الصحة الأرجنتينية إلى أنها سجلت يوم الاثنين 9215 إصابة جديدة بالفيروس، و271 وفاة خلال اليوم الأخير.

إقرأ المزيد
لأول مرة.. الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في الأرجنتين فوق 10 آلاف حالة
لأول مرة.. الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في الأرجنتين فوق 10 آلاف حالة

وبلغ إجمالي عدد المصابين 488 ألفا و7 حالات، وعدد الضحايا 10129 شخصا.

جدير بالذكر أن الأرجنتين سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة رغم إجراءات الإغلاق المفروضة لمنع انتشار الفيروس منذ 20 مارس في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا