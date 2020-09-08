موقف مربك بين ترامب وصحفي بسبب كمامة (فيديو)

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الاثنين، موقفا مربكا بين ترامب وصحفي وكالة "رويترز" جيف ميسون.

وأظهر مقطع فيديو متداول كيف أن ترامب طلب من الصحفي أن ينزع كمامته قبل أن يطرح سؤاله قائلا: "إذا لم تنزعها سيبقى صوتك مكتوما، وإذا نزعتها سيسهّل ذلك الأمور كثيرا"، غير أن ميسون أصر على ارتداء الكمامة ورفع صوته قائلا: "هل بالإمكان سماعي الآن؟".

وأمام إصرار الصحفي ما كان من الرئيس الأمريكي إلا أن رفعه عينيه عاليا وأجاب: "حسنا.. يمكنني سماعك بشكل أفضل الآن".

WATCH: President Trump told Reuters reporter Jeff Mason to take off his mask at a White House press conference, saying he was "very muffled." Mason refused and said he would just speak louder https://t.co/Nj065CIsxppic.twitter.com/MfrsjkXaeL — CBS News (@CBSNews) September 7, 2020

المصدر: RT