المعارضة الفنزويلية تدعو لزيادة الضغط الدولي على مادورو

كشف زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو عن "اتفاق الوحدة" لتحالف من أحزاب المعارضة، الذي يدعو "لزيادة الضغط الدولي" على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأيدت الاتفاق 4 أحزاب معارضة كبرى بالإضافة إلى 33 حزبا وتيارا سياسيا آخر.

ويأتي ذلك على خلفية التحضير للانتخابات التشريعية في فنزويلا، التي من المزمع إجراؤها في 6 ديسمبر المقبل، والتي أعلن معظم قوى المعارضة عن مقاطعتها.

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وعلى الرغم من المقاطعة، دخل اثنان من السياسيين المعارضين البارزين، أحدهما منافس مادورو السابق في انتخابات الرئاسة إنريكي كابريليس، في مفاوضات مع الحكومة حول مشاركتهما في الانتخابات.

وانتقد غوايدو نية السياسيين الاثنين المشاركة في الانتخابات، قائلا إن "المشاركة في الاحتيال والإخلال بالوحدة يصب في مصلحة الديكتاتورية".

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا الأسبوع الماضي عن توجيه رسالتين إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بطلب إرسال المراقبين إلى الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة الفنزويلية تضمن انتخابات نزيهة.

المصدر: رويترز