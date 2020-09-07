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البرازيل.. أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا و310 وفيات

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البرازيل.. أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا و310 وفيات
AFP Mauro PIMENTEL
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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 10273 إصابة جديدة بفيروس كورونا و310 وفيات خلال اليوم الأخير.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4.15 مليون إصابة وحصيلة الوفيات 126 ألفا و960 حالة حتى يوم الاثنين.

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وسجلت البرازيل ثالث أكبر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا عالميا بعد الهند والولايات المتحدة.

وكانت البرازيل في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا منذ أشهر، قبل أن تقدمت عليها الهند مؤخرا بتسجيلها 4.2 مليون إصابة.

المصدر: رويترز

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