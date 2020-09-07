شاهد.. مسافرة تخرج من الطائرة وتسير على جناحها بسبب الحر والخطوط الأوكرانية تمنعها من السفر

قررت مسافرة على متن رحلة من أنطاليا إلى كييف، أن تعالج مشكلة الحر في الطائرة بعد هبوطها على المدرج بطريقتها الخاصة.

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية قد لبثت مدة على مدرج مطار كييف على ما يبدو قبل السماح للركاب بالنزول، وهو ما أزعج المسافرة فقامت بفتح أحد مخارج الطوارئ وخرجت تتمشى على جناح الطائرة.

ونشر مطار "كييف بوريسبيل" الدولي مقطع فيديو على "إنستغرام" يظهر راكبة تخرج من طائرة وتمشي على جناحها.

وقامت الراكبة، التي كانت تتوق لبعض الهواء النقي بعيدا عن الجو شديد الحرارة، بفتح مخرج الطائرة من طراز "بوينغ 737"، أمام زوجها وأطفالها وركاب آخرين.

وورد أنه تم سماع الراكبة وهي تقول إنها تشعر بـ"الحر الشديد"، وأنها احتاجت إلى التبريد عن نفسها.

وحضر أمن المطار والشرطة إلى المكان وتابعوا الواقعة، ووفقا للموظفين فإن الراكبة لم تكن تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وأعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية (UIA) أنها منعت المرأة من أية رحلات جوية مستقبلية، واتهمتها بممارسة "سلوك غير لائق أمام أطفالها"، إضافة إلى إمكانية تغريمها بمبلغ مالي كبير.

المصدر: "سي إن إن"