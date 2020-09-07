رئيس ليتوانيا يعلن استعداده لقيادة جهود الوساطة للتسوية في بيلاروس

أعلن الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا استعداده لقيادة جهود الوساطة بين المعارضة البيلاروسية وسلطات مينسك لتسوية الأزمة في بيلاروس.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس الليتواني في أعقاب مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن ناوسيدا "أكد استعداد بلادنا لتتولى الدور القيادي لتكون الوسيط بين المشاركين في الاحتجاجات وسلطات بيلاروس".

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وأضاف البيان أن "هذه هي مهمة ليتوانيا والدول الأوروبية الأخرى التي تؤيد مبادرتنا للوساطة".

وبحث الرئيسان إمكانية التعاون بين ليتوانيا وأوكرانيا بهدف تسوية الوضع في بيلاروس. ودعيا إلى "إجراء انتخابات جديدة نزيهة وديمقراطية تحت رقابة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: نوفوستي